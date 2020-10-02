Евгению Пригожину польстила высокая оценка его личности со стороны США

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин польщен заявлением Палаты представителей США о том, что его деятельность якобы угрожает национальным интересам Америки.

Корреспондент издания "Правда.Ру" поинтересовался у предпринимателя, как тот воспринял новость о готовности Соединенных Штатов представить его деятельность как угрожающую безопасности страны. Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд".

"Хочу официально поблагодарить Комитет Палаты представителей США по иностранным делам за высокую оценку. Очень польщен", — заявил Пригожин.

Напомним, 17 марта Минюст США снял безосновательные обвинения с компании "Конкорд" по делу о якобы вмешательстве в президентские выборы США. Евгений Пригожин собирается отсудить у США 50 млрд долларов за незаконное преследование.

До этого президент США Дональд Трамп назвал полностью закрытым вопрос о провальном расследовании бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, пытавшегося доказать "вмешательство" России в выборы американского президента в 2016 году. "Расследование" Мюллера длилось почти два года и обошлось налогоплательщикам в 30 млрд долларов. Инициаторы процесса так и не смогли предоставить ни одного доказательства "вмешательства" российской стороны во внутренние дела США.