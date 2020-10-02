Познер вновь заступился за врачей, лечивших Навального

Познер назвал странными обвинения Навального в адрес врачей, лечивших блогера в Омске.

Ранее оппозиционер в Германии заявил журналу Spiegel, что главврач омской больницы якобы покрывал действия отравителей, затягивая с транспортировкой, чтобы яд не сохранился в организме.

"Обвинения Алексея Навального в адрес спасших ему жизнь омских медиков по меньшей мере странные. Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно", — заявил популярный телеведущий и журналист Владимир Познер.

По его мнению, блогер хочет выжать всё по максимуму из случившегося с ним инцидента и в своих заявлениях ориентируется на западную аудиторию.

"Навальный — оппортунист, который пытается выжать из создавшейся ситуации всё, что можно. На кого он рассчитывает, не знаю. Скорее всего, конечно, на западную аудиторию", — подчеркнул Познер, мнение которого приводится на сайте "Познер Online".

Ранее телеведущий, комментируя ситуацию с Навальным в омской больнице, заявил: "Не верю, что врачи лгут".