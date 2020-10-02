Кинолог рассказал, как выбрали породу собак для распознавания COVID-19

Собаки породы шалайка распознают взрывчатые и наркотические вещества, а также некоторые заболевания.

О начале обучения 15 шалаек распознавать COVID-19 у пассажиров в аэропорту ранее рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

"Собаки породы шалайка были выбраны для обучения распознаванию в толпе заболевших коронавирусом не случайно. Дело в том, что собаки уникальной породной группы шалайки обладают очень точным и тонким нюхом. Они способны обнаружить любой запрещенный предмет и круглосуточно несут вахту безопасности в аэропорту. Породы с невероятно чувствительным обонянием могут распознавать не только взрывчатые, наркотические и другие вещества, но и молекулярные маркеры различных заболеваний ", — президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Хельсинки провели эксперимент по распознаванию больных коронавирусом при помощи служебных собак.