Профессия связиста важнейшая — она вскоре будет очень востребована, считает председатель правительства России.

"Глава правительства Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Ростове-на-Дону. Он посетил колледж связи и информатики. В лаборатории электрорадиоизмерений премьер поинтересовался у студентов, кто знает закон Ома. Ему ответили, что сила тока прямо пропорциональна напряжению на участке цепи и обратно пропорциональна сопротивлению на этом участке", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Студенты колледжа спросили у премьер-министра, насколько их специальность перспективна.

"Без связи нет прогресса. Это абсолютно точно важнейшая специальность. Ещё около 30 лет назад никто не задумывался о беспроводной связи, а сейчас все новые системы без связи не будут развиваться. На сегодняшний день широкополосный доступ — это важнейший элемент развития экономики любой страны. Поэтому ваша специальность не просто востребована, а одна из самых востребованных будет в ближайшее время", — ответил Мишустин.