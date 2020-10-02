Не брать налоги с малоимущих россиян предложили профсоюзы

Профсоюзы предлагают снизить до нулевой ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, которые получают МРОТ.

Власти с 1 января 2021 года повышают НДФЛ с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.

"Профсоюзная сторона рабочей трёхсторонней комиссии поддерживает решение правительства РФ в части установления дифференцированного подхода к налогообложению в зависимости от уровня доходов. Наряду с установлением повышенной ставки для лиц с высокими доходами считаем необходимым снизить налоговую нагрузку на наименее обеспеченную часть населения страны", — говорится в сообщении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Компенсировать выпадающие из бюджета доходы профсоюзы предлагают за счёт дальнейшего увеличения налога на "богатых", а также ввести "налог на роскошь".