Заместитель председателя правительства возмутился, что на строительство больницы в Петропавловске-Камчатском деньги выделили, а рабочих на стройке нет.
"Фактически стройка всё ещё не идет. Не вижу рабочих, а средства на строительство уже выделены. Обсуждение вопроса продолжится на совещании", — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который вместе с коллегой Дмитрием Григоренко по поручению премьер-министра Михаила Мишустина проинспектировал строительство краевой больницы в Петропавловске-Камчатском.
Во время августовского визита премьер назвал разгильдяйством, что строительство новой больницы длится с 2011 года и никак не завершится. Сейчас краевая амбулатория располагается в зданиях, износ которых составляет 80 процентов.
"Камчатская краевая больница им. Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950–1970 годах, не отвечающих современным строительным нормам, техническим и медицинским стандартам. Износ зданий достигает 80%, при этом больница размещена на площадке, имеющей сейсмическую оценку в 10 баллов. Комплекс - единственная в крае медицинская организация, предоставляющая специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь всему населению региона", — говорится в правительственных материалах.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".