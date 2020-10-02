Вице-премьеры не нашли рабочих в больнице, которую строят девять лет

Заместитель председателя правительства возмутился, что на строительство больницы в Петропавловске-Камчатском деньги выделили, а рабочих на стройке нет.

"Фактически стройка всё ещё не идет. Не вижу рабочих, а средства на строительство уже выделены. Обсуждение вопроса продолжится на совещании", — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который вместе с коллегой Дмитрием Григоренко по поручению премьер-министра Михаила Мишустина проинспектировал строительство краевой больницы в Петропавловске-Камчатском.

Во время августовского визита премьер назвал разгильдяйством, что строительство новой больницы длится с 2011 года и никак не завершится. Сейчас краевая амбулатория располагается в зданиях, износ которых составляет 80 процентов.