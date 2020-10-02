Внебрачная дочь короля Бельгии доказала через суд, что она принцесса

Старые грехи короля всплыли после сравнительного анализа ДНК.

О королевских кровях Дельфине Боэль рассказала ее мать, которая состояла в интимных отношениях с Альбертом II около 20 лет.

Женщина долго не могла заставить коронованного отца сдать тест ДНК, однако после неопровержимых доказательств король вынужден был признать свою незаконнорожденную дочь.

52-летняя Боэль получила все права королевской семьи, титул принцессы и фамилию династии Саксен-Кобург-Готских монархов. Привилегии членов монаршей семьи получили также ее дети, Жозефина и Оскар.