Старые грехи короля всплыли после сравнительного анализа ДНК.
О королевских кровях Дельфине Боэль рассказала ее мать, которая состояла в интимных отношениях с Альбертом II около 20 лет.
Женщина долго не могла заставить коронованного отца сдать тест ДНК, однако после неопровержимых доказательств король вынужден был признать свою незаконнорожденную дочь.
52-летняя Боэль получила все права королевской семьи, титул принцессы и фамилию династии Саксен-Кобург-Готских монархов. Привилегии членов монаршей семьи получили также ее дети, Жозефина и Оскар.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".