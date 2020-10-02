Турция обязала иностранцев получать коды для поездок на транспорте

Для поездок на общественном транспорте Турции иностранцев обязали получать цифровой код. Новшество введено для снижения распространения COVID-19.

"Иностранные граждане должны получать HES-код — код здоровья — для поездок в общественном транспорте. Его можно получить только при помощи СМС-сообщения, которое нужно отправить на номер 2023. В сообщении нужно указать страну гражданства, серию и номер паспорта, год рождения и фамилию. Сообщение должно выглядеть следующим образом: HES, пробел, указание страны гражданства (для россиян - RUS), пробел, серия и номер паспорта, пробел, год рождения, пробел, фамилия", — сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Сообщение можно отправить только с турецкой сим-карты, поэтому иностранным гражданам нужно обращаться к персоналу аэропортов или отелей.