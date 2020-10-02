Для поездок на общественном транспорте Турции иностранцев обязали получать цифровой код. Новшество введено для снижения распространения COVID-19.
"Иностранные граждане должны получать HES-код — код здоровья — для поездок в общественном транспорте. Его можно получить только при помощи СМС-сообщения, которое нужно отправить на номер 2023. В сообщении нужно указать страну гражданства, серию и номер паспорта, год рождения и фамилию. Сообщение должно выглядеть следующим образом: HES, пробел, указание страны гражданства (для россиян - RUS), пробел, серия и номер паспорта, пробел, год рождения, пробел, фамилия", — сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Сообщение можно отправить только с турецкой сим-карты, поэтому иностранным гражданам нужно обращаться к персоналу аэропортов или отелей.
"На данный момент отправить данное СМС-сообщение с иностранной сим-карты не выйдет, поэтому туристам рекомендуют обращаться с соответствующей просьбой к сотрудникам аэропоротов или отелей", — сообщили в ведомстве, отметив, что граждане Турции получают цифровые коды для поездок в общественном транспорте и для заселения в отели с 30 сентября.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".