Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Эрдоган: надеюсь, Азербайджан продолжит борьбу
Елена Малышева перечислила продукты, снижающие риск развития рака груди
Гарику Харламову не хватает любви и ласки после развода с женой
Мировые лидеры желают Трампу скорейшего выздоровления
Загитова обратилась к болельщикам
Лукашенко поблагодарил Путина за вакцины от коронавируса
Чичерина прячется от обстрела в блиндаже недалеко от Карабаха
Назван примерный бюджет выборов в США
Россиянам объяснили, как оформить больничный лист по новым правилам

Турция обязала иностранцев получать коды для поездок на транспорте

Для поездок на общественном транспорте Турции иностранцев обязали получать цифровой код. Новшество введено для снижения распространения COVID-19.

Турция обязала иностранцев получать коды для поездок на транспорте

"Иностранные граждане должны получать HES-код — код здоровья — для поездок в общественном транспорте. Его можно получить только при помощи СМС-сообщения, которое нужно отправить на номер 2023. В сообщении нужно указать страну гражданства, серию и номер паспорта, год рождения и фамилию. Сообщение должно выглядеть следующим образом: HES, пробел, указание страны гражданства (для россиян - RUS), пробел, серия и номер паспорта, пробел, год рождения, пробел, фамилия", — сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Сообщение можно отправить только с турецкой сим-карты, поэтому иностранным гражданам нужно обращаться к персоналу аэропортов или отелей.

"На данный момент отправить данное СМС-сообщение с иностранной сим-карты не выйдет, поэтому туристам рекомендуют обращаться с соответствующей просьбой к сотрудникам аэропоротов или отелей", — сообщили в ведомстве, отметив, что граждане Турции получают цифровые коды для поездок в общественном транспорте и для заселения в отели с 30 сентября.

Последние материалы
Лукашенко поблагодарил Путина за вакцины от коронавируса
Чичерина прячется от обстрела в блиндаже недалеко от Карабаха
Назван примерный бюджет выборов в США
Россиянам объяснили, как оформить больничный лист по новым правилам
Туристы рассказали, что им не понравилось в программе кешбэка
В Таиланде изменили правила получения долгосрочной визы
Меркель: санкции против властей Белоруссии "запоздали"
Мария Шукшина посетила могилу легендарного отца
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Письмо от руки развивает умственные способности ребёнка
Популярное
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились

"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".

Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Новости Европы
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Власть
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Новости футбола
"Спартак" может пропустить матч с "Енисеем" и выйти в 1/8 Кубка России
Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
"Острый дефицит доверия": Минск окончательно поссорился с Киевом?
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Арсен Мелик-Шахназаров: Азербайджан не имеет шансов на победу в Нагорном Карабахе
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников