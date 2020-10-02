Доктор Комаровский назвал тестирование на COVID мировым бизнес-проектом

Доктор Комаровский решил развеять еще один миф о пандемии, который касается сроков "заразности" больного и его опасности для окружающих.

Он предположил, что человек может быть заразен не более 5 недель.

"Очень часто люди ставят знак равенства между понятием "положительный ПЦР" и заразность. Положительный тест ПЦР не имеет никакого отношения к заразности пациента. Он не обязательно выявляет вирус — он может выявлять фрагменты вируса. Понятно, что если у человека в начале заболевания — он вчера себя плохо почувствовал или три дня назад у него был контакт с больным — взяли тест ПЦР, и он положительный, то, скорее всего, вирус в организме есть и он заразен. Но проходит 4 недели, 6 недель, да даже 90 дней, а тест все еще положительный, то это однозначно выявляются фрагменты вируса", — прокомментировал ситуацию доктор Комаровский.⁣

Также он выразил мнение о том, что тестирование стало приобретать статус мирового бизнес-проекта.