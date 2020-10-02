Почти поровну разделились мнения опрошенных социологами россиян, что важнее — хорошо оплачиваемая работа или любимая?
"47% полагают, что лучше выбирать ту профессию, которая обеспечивает достойный доход, а 46% — что лучше выбирать ту профессию, которая нравится, даже если за нее платят немного. 38% россиян часто перерабатывают, у 17% такого не случается. Помимо этого, 35% приходится на работе выполнять задачи, которые не входят в их прямые должностные обязанности, 21% не приходится", — говорится в результатах исследования фонда "Общественное мнение" (ФОМ) .
Почти половине участников опроса нравится их работа, при этом лишь каждый пятый респондент трудоустроился по своей специальности.
"48% респондентов, скорее, нравится их работа, 8% не нравится. У 24% она связана с умственным трудом, у 21% с физическим трудом, 3% затруднились ответить. Также 26% граждан работают по другой специальности, а не по той, которую получали в высшем или среднем учебном заведении, 20% — по той, на которую они учились", — отмечается в исследовании.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".