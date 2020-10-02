Россияне оценили высокооплачиваемую работу и любимую

Почти поровну разделились мнения опрошенных социологами россиян, что важнее — хорошо оплачиваемая работа или любимая?

"47% полагают, что лучше выбирать ту профессию, которая обеспечивает достойный доход, а 46% — что лучше выбирать ту профессию, которая нравится, даже если за нее платят немного. 38% россиян часто перерабатывают, у 17% такого не случается. Помимо этого, 35% приходится на работе выполнять задачи, которые не входят в их прямые должностные обязанности, 21% не приходится", — говорится в результатах исследования фонда "Общественное мнение" (ФОМ) .

Почти половине участников опроса нравится их работа, при этом лишь каждый пятый респондент трудоустроился по своей специальности.