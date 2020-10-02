Туристы рассказали, что им не понравилось в программе кешбэка

Более двух тысяч звонков поступили на горячую линию ОНФ по вопросам программы кешбэка. Было достаточное количество обращений с жалобами.

"Для информирования россиян и консультирования по условиям участия в ОНФ была организована горячая линия, мы получили более двух тысяч звонков. На вопросы отвечали наши волонтеры. Большинство звонивших россиян поддержали такую идею стимулирования внутреннего туризма", — рассказал куратор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Путешествуем по России" Денис Полунчуков.

Он отметил, что российские туристы, воспользовавшиеся программой кешбэка, сообщили о некоторых проблемах, связанных с этими турами.