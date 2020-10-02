Более двух тысяч звонков поступили на горячую линию ОНФ по вопросам программы кешбэка. Было достаточное количество обращений с жалобами.
"Для информирования россиян и консультирования по условиям участия в ОНФ была организована горячая линия, мы получили более двух тысяч звонков. На вопросы отвечали наши волонтеры. Большинство звонивших россиян поддержали такую идею стимулирования внутреннего туризма", — рассказал куратор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Путешествуем по России" Денис Полунчуков.
Он отметил, что российские туристы, воспользовавшиеся программой кешбэка, сообщили о некоторых проблемах, связанных с этими турами.
"Это завышение цен некоторыми туроператорами. При попытке забронировать тур или гостиницу в рамках акции люди зачастую сталкивались с тем, что номер в отеле или путевка стоили дороже, чем те же самые позиции при бронировании вне программы. Также россияне жаловались на искажение туроператорами или гостиницами условий программы и ограничение выбора. При покупке тура клиентам выдвигалось требование произвести перелёт самолетом одной определённой компании или купить гостиничный номер более высокого класса", — рассказал эксперт ОНФ.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".