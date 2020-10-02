В Таиланде изменили правила получения долгосрочной визы

В Таиланде изменили правила получения долгосрочной визы, а также сумму страховки. В страну допускаются гости из стран, которые в Таиланде считают неопасными по коронавирусу. Всем туристам нужно пройти 14-дневный платный карантин.

"Соискатели новой визы должны иметь при себе документы, показывающие, где они будут проживать после въезда в страну, включая подтверждение оплаты гостиницы или больницы для прохождения карантина. Также принимаются копии документов о праве собственности на недвижимость. Иностранцам разрешат пробыть в стране до 90 дней, который затем может быть продлён дважды. Кандидаты должны заплатить сбор в размере двух тысяч бат (63,7 доллара)", — говорится в материалах консульского отдела посольства РФ в Таиланде.

Сниженная страховая сумма составляет от 1200 до 12700 долларов.