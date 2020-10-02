Мария Шукшина посетила могилу легендарного отца

Мария Шукшина, которая пока одна ведёт себя адекватно в своем скандальном семействе, обратилась к отцу-литератору.

Похоже, что дочь писателя выше всего ставит именно литературное дарование своего знаменитого отца. Доказательством этому служит то, что Маша процитировала на могиле Василия Макаровича бессмертные строки А. С. Пушкина.

"Папа говорил: "Самые великие слова в русской поэзии: "Восстань, пророк, и виждь, и внемли… Глаголом жги сердца людей!" — сказала Мария и поднесла к портрету Василия Шукшина горящую зажигалку.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Мария Шукшина пыталась защитить честь семьи, в которой разгорелись имущественные и брачные скандалы, обратившись к В. В. Путину с просьбой запретить в России скандальные ток-шоу, которые заражают граждан "вирусом бескультурья".