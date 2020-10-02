Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Как ЦСКА играл с соперниками по Лиге Европы
Люди кидают проклятия в мой адрес. Новые откровения любовницы Тарзана
Житель Казани продавал у себя в гараже спирт
Медитация улучшает кратковременную память
ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы
Золотарёв: Украине в вопросе Карабаха стоит остаться нейтральной
В Китае создали биоразлагаемые электронные сосуды
Осташко: Тихановская не станет президентом ни при каких раскладах
Российские военные вертолёты смогут стрелять дронами-камикадзе

ПФР разработал порядок выдачи новых пенсионных удостоверений

Новое свидетельство пенсионера может существовать как в бумажном, так и в электронном виде. Его можно получить в день обращения в отделение ПФР.

ПФР разработал порядок выдачи новых пенсионных удостоверений

"Пенсионные удостоверения перестали выдавать в России в 2015 году и сегодня факт назначения пенсии можно подтвердить справкой, которую выдают по обращению гражданина. Новое свидетельство может существовать как в бумажном, так и в электронном виде и должно содержать в себе фотографию гражданина, его полное имя, СНИЛС, вид пенсии и срок, на который она установлена", сообщили в пресс-службе ПФР.

В Пенсионном фонде также назвали причины, по которым может быть отказано в выдаче пенсионного удостоверения.

"Воспользоваться услугой гражданин сможет в том числе через своего законного или уполномоченного представителя, а отказ в получении свидетельства может произойти, если человек, к примеру, не предоставил паспорт, срок действия паспорта истёк, если сведения об установленной пенсии отсутствуют и если не подтверждены полномочия представителя гражданина", — отметили в ПФР.

Последние материалы
Люди кидают проклятия в мой адрес. Новые откровения любовницы Тарзана
Сергей Сухинов: "Инопланетные плазмоиды подарили нам пирамиды"
Житель Казани продавал у себя в гараже спирт
Медитация улучшает кратковременную память
ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы
Золотарёв: Украине в вопросе Карабаха стоит остаться нейтральной
Фанаты не узнали округлившегося Гуфа
В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на время каникул
В Китае создали биоразлагаемые электронные сосуды
Осташко: Тихановская не станет президентом ни при каких раскладах
Популярное
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились

"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".

Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Власть
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Новости Европы
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Новости футбола
"Спартак" может пропустить матч с "Енисеем" и выйти в 1/8 Кубка России
Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
"Острый дефицит доверия": Минск окончательно поссорился с Киевом?
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Арсен Мелик-Шахназаров: Азербайджан не имеет шансов на победу в Нагорном Карабахе
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Юрий Кнутов: России надо готовиться к войне с Турцией
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников