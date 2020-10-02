Новое свидетельство пенсионера может существовать как в бумажном, так и в электронном виде. Его можно получить в день обращения в отделение ПФР.
"Пенсионные удостоверения перестали выдавать в России в 2015 году и сегодня факт назначения пенсии можно подтвердить справкой, которую выдают по обращению гражданина. Новое свидетельство может существовать как в бумажном, так и в электронном виде и должно содержать в себе фотографию гражданина, его полное имя, СНИЛС, вид пенсии и срок, на который она установлена", сообщили в пресс-службе ПФР.
В Пенсионном фонде также назвали причины, по которым может быть отказано в выдаче пенсионного удостоверения.
"Воспользоваться услугой гражданин сможет в том числе через своего законного или уполномоченного представителя, а отказ в получении свидетельства может произойти, если человек, к примеру, не предоставил паспорт, срок действия паспорта истёк, если сведения об установленной пенсии отсутствуют и если не подтверждены полномочия представителя гражданина", — отметили в ПФР.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".