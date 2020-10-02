ПФР разработал порядок выдачи новых пенсионных удостоверений

Новое свидетельство пенсионера может существовать как в бумажном, так и в электронном виде. Его можно получить в день обращения в отделение ПФР.

"Пенсионные удостоверения перестали выдавать в России в 2015 году и сегодня факт назначения пенсии можно подтвердить справкой, которую выдают по обращению гражданина. Новое свидетельство может существовать как в бумажном, так и в электронном виде и должно содержать в себе фотографию гражданина, его полное имя, СНИЛС, вид пенсии и срок, на который она установлена", сообщили в пресс-службе ПФР.

В Пенсионном фонде также назвали причины, по которым может быть отказано в выдаче пенсионного удостоверения.