В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на время каникул

Депутат нижней палаты российского парламента написала обращение в правительство РФ дать отпуск родителям школьников на время каникул.

"Прошу вас дать возможность работодателям на законных основания предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников младших классов на период внеочередных каникул, введенных в связи с коронавирусом", — написала депутат Госдумы Елена Строкова в обращении на имя министра труда Антона Котякова и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Парламентарий полагает, что этот отпуск поможет одиноким родителям, которым не с кем оставить своих детей.

"Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период. Отпуск поможет одиноким родителям, которым не с кем оставить своих детей", — считает Строкова.

Ранее депутат Госдумы сообщил, что его коллегам не рекомендовали уезжать в отпуск за границу.