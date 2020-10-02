В ближайшие выходные дни на черноморских курортах России море ещё останется достаточно тёплым для купания.

В целом на юге европейской части России ожидается солнечная и умеренно тёплая погода.

"На юге страны по-прежнему антициклон определяет характер погоды. Она будет сухой, солнечной, умеренно теплой — всего на 2-3 градуса выше нормы. При этом кратковременные дожди пройдут в горных районах Сочи. В Краснодаре в выходные дни будет сухо при температуре 22-24 градуса. В Сочи и Ялте воздух также будет прогреваться до 22-24 градусов. В Волгограде, Ростове-на-Дону, Астрахани столбики термометров не превысят отметок в 19-21 градус. В Ставрополе прохладней — до 18-20 градусов", — рассказал Синенков.