Заполярный посёлок городского типа Тикси в Булунском районе Якутии специалисты назвали местом с самым суровым климатом России. В посёлке живёт менее пяти тысяч человек.
"Низкие температуры и сильные ветры делают Тикси местом с самыми сложными для работы условиями. Самые жёсткие условия труда, я думаю, всё-таки в Тикси, на Арктическом побережье. Там, где дует сильный ветер, который гораздо хуже переносит человек, чем жару или холод. Там в середине лета холоднее, чем в Якутске осенью. Ветер там достигает 35-40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью", — сообщила начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.
Она пояснила, что в России существует 21 арктический район, восемь из которых к этой категории были отнесены недавно.
"Традиционно в арктических районах условия работы считаются самыми тяжелыми. В России было 13 арктических районов, в прошлом году к ним добавили ещё восемь районов. Теперь все районы, начиная с 65-го градуса северной широты, это арктическая зона. Это было сделано для расчета льгот и коэффициентов", — сказала Маршалик.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".