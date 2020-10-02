27 человек инфицировались коронавирусом после контакта с целителем в населённом пункте Нюрба в Якутии.
"В Нюрбинском районе Якутии случаи заболевания коронавирусом лиц, контактировавших с целителем, находится на контроле республиканского оперативного штаба. Установлено медицинское наблюдение за всеми контактными лицами. По предварительным данным, выявлено 27 заболевших", — отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Якутии.
По данным правительства Якутии, целитель приезжал в город Нюрбу для приёма местных жителей.
"Подтвердилась информация о случаях заражения коронавирусом в Нюрбинском районе. В город Нюрба приезжал целитель, который принимал граждан и впоследствии оказался больным COVID-19", — проинформировала пресс-служба регионального правительства.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".