Депутат Оксана Пушкина обратилась в прокуратуру с просьбой не изымать детей у отцов, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей.
"Мой депутатский запрос стал реакцией на появившуюся СМИ информацию о планируемых арестах одиноких мужчин, которые обращались в центры суррогатного материнства. Арестовывать собираются одиноких мужчин, чья единственная вина состоит в том, что они воспользовались услугой экстракорпорального оплодотворения", — заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
По её информации, изъятых у отцов детей будут отдавать в государственные социальные службы.
"Планируется на время следствия передавать детей органам опеки и попечительства. Поэтому я направила депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и не допустить изъятия детей и помещения их в интернаты. Ребята ни в чём не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия", — отметила парламентарий.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".