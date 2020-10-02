"Мракобесие": Пушкина об изъятии у отцов детей от суррогатных матерей

Депутат Оксана Пушкина обратилась в прокуратуру с просьбой не изымать детей у отцов, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей.

"Мой депутатский запрос стал реакцией на появившуюся СМИ информацию о планируемых арестах одиноких мужчин, которые обращались в центры суррогатного материнства. Арестовывать собираются одиноких мужчин, чья единственная вина состоит в том, что они воспользовались услугой экстракорпорального оплодотворения", — заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По её информации, изъятых у отцов детей будут отдавать в государственные социальные службы.