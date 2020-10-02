Депутатам нижней палаты российского парламента рекомендовано подождать с поездками за границу из-за пандемии коронавируса.

"Рекомендации не ездить на отдых за границу у нас есть. У нашего комитета также не планируется никаких международных командировок. Сейчас все международные конференции, круглые столы и другие мероприятия в Госдуме проводят только в телефонном режиме или в виде видеоконференции", — рассказал газете "Известия" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Такие же меры могут принять для сенаторов в Совете Федерации. Не вижу причин ехать за границу в период пандемии", — заявил телеканалу "360" заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.