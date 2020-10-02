Серьезное заболевание не мешает фигуристке жить полноценной жизнью.
Системное ревматоидное заболевание — диагноз, который поставили Слуцкой, можно назвать профессиональной болезнью. Спортивные перегрузки нередко негативно сказываются на здоровье тех, кто посвящает свою жизнь борьбе за чемпионские титулы.
Кроме того, у фигуристки диагностировали васкулит.
"Это заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами. Ко мне поступает много вопросов на эту тему, особенно в директ. Люди спрашивают, зачем и почему. Всем, кому успеваю, отвечаю", — объяснила Ирина.
Довершает клиническую картину еще и астма, из-за которой знаменитая фигуристка не прекращает принимать гормоны. Подобное лечение провоцирует появление лишнего веса, борьбу с которым Ирина Слуцкая не прекращает ни на минуту.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".