Ирина Слуцкая неизлечимо больна

Серьезное заболевание не мешает фигуристке жить полноценной жизнью.

Системное ревматоидное заболевание — диагноз, который поставили Слуцкой, можно назвать профессиональной болезнью. Спортивные перегрузки нередко негативно сказываются на здоровье тех, кто посвящает свою жизнь борьбе за чемпионские титулы.

Кроме того, у фигуристки диагностировали васкулит.

"Это заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами. Ко мне поступает много вопросов на эту тему, особенно в директ. Люди спрашивают, зачем и почему. Всем, кому успеваю, отвечаю", — объяснила Ирина.

Довершает клиническую картину еще и астма, из-за которой знаменитая фигуристка не прекращает принимать гормоны. Подобное лечение провоцирует появление лишнего веса, борьбу с которым Ирина Слуцкая не прекращает ни на минуту.