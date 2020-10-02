По мнению адвоката Сергея Жорина, Пашаев сбил Ефремова с правильной позиции защиты.
Адвокат Сергей Жорин уверен, что шансы на то, что Ефремову смягчат приговор, есть. Для этого артисту нужно забыть всё, чему учил его бывший адвокат Эльман Пашаев.
Попросту говоря, Ефремову нужно перестать настаивать на том, что он ничего не помнит, и искренне раскаяться в содеянном.
— Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам, — объяснил Жорин.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".