Мария Шукшина обратилась к Владимиру Путину с жалобой на ток-шоу о звёздах. Она обвинила передачи "Пусть говорят", "Прямой эфир", "Звёзды сошлись" в том, что те "развращают народ". По мнению актрисы, такие программы заражают российских граждан "вирусом бескультурья".
О том, есть ли шанс, что российское телевидение очистят от скандальных ток-шоу, в интервью "Правде.Ру" рассказал эссеист, критик, искусствовед, публицист, поэт Юрий Кублановский.
"Скажу честно — вряд ли. За всеми этими ток-шоу стоят большие деньги, поэтому избавиться от них не получится.
На Первом канале теперь постоянно выступает Ксюша Собчак, что уже само по себе, конечно, за гранью добра и зла.
Когда-то Александр Солженицын написал в письме, что "вместо красного колеса (роман-эпопея А. С. Солженицына "Красное колесо" — прим. ред.) теперь по России покатилось жёлтое колесо" и ещё непонятно, что страшнее". Вот это "жёлтое колесо" до сих пор катится.
Федеральные каналы должны нести людям просвещение.
Но, к сожалению, телевидение — это коммерческая контора, и у неё нет таких задач. Есть хорошие передачи, но их мало, поэтому в целом это "жёлтое колесо" катится по России, тут с Марией Шукшиной нельзя не согласиться", — пояснил эксперт "Правде.Ру".
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".