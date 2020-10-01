Юрий Кублановский: "По России катится жёлтое колесо"

Мария Шукшина обратилась к Владимиру Путину с жалобой на ток-шоу о звёздах. Она обвинила передачи "Пусть говорят", "Прямой эфир", "Звёзды сошлись" в том, что те "развращают народ". По мнению актрисы, такие программы заражают российских граждан "вирусом бескультурья".

О том, есть ли шанс, что российское телевидение очистят от скандальных ток-шоу, в интервью "Правде.Ру" рассказал эссеист, критик, искусствовед, публицист, поэт Юрий Кублановский.