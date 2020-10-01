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Из-за "удалёнки" работодателей станут наказывать

Возможно введение санкций в отношении руководителей предприятий Москвы, не переводящих на удалённую работу часть своих сотрудников. Об этом заявил столичный мэр.

Из-за "удалёнки" работодателей станут наказывать

"Если уже совсем не услышат, тогда будем, конечно, вводить уже и санкции. Но, надеюсь, этого диалога уже будет достаточно, чтобы начинать переводить часть сотрудников на удалённую работу", — отметил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24", говоря об обязательном переводе 30% сотрудников на удалённую работу.

В Москве также проведут рейды по концертным площадкам, так как не везде соблюдаются ограничительные меры по COVID-19.

"Концертные площадки ограничены по количеству людей. Там должна быть социальная дистанция между креслами. Где-то 50%, не больше, должна быть заполняемость зала, и должны быть зрители в масках, но в настоящее время это далеко не так, поэтому мы активизировали рейды не только в торговле, но и в кинотеатрах, театрах, чтобы там наводить порядок", — сказал Собянин.

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