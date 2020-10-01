В Новогородской области резко выросло число инфицированных коронавирусом. В инфекционных отделениях не хватает мест, пациентов размещают в коридорах.
"Новгородская клиника №2 из-за резкого всплеска госпитализаций вынуждена размещать зараженных коронавирусом в коридорах. Одномоментно в клинику номер 2 поступило большое количество пациентов, что и заставило медицинский персонал временно разместить их в коридорах", — говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.
На всю Новгородскую область работают только три инфекционных госпиталя.
"В настоящее время проводится маршрутизация пациентов с учетом тяжести состояния по инфекционным госпиталям. Власти планируют разрешить сложившуюся ситуацию до конца дня. На сегодняшний день в регионе работают три инфекционных госпиталя, один из которых филиал областного клинического роддома", — отмечается в сообщении регионального Минздрава.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".