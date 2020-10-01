В клинике Новгорода разместили в коридорах заражённых коронавирусом

В Новогородской области резко выросло число инфицированных коронавирусом. В инфекционных отделениях не хватает мест, пациентов размещают в коридорах.

"Новгородская клиника №2 из-за резкого всплеска госпитализаций вынуждена размещать зараженных коронавирусом в коридорах. Одномоментно в клинику номер 2 поступило большое количество пациентов, что и заставило медицинский персонал временно разместить их в коридорах", — говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.

На всю Новгородскую область работают только три инфекционных госпиталя.