46 процентов россиян репродуктивного возраста не выражают желание заводить детей. Причём таковых женщин на 10 процентов больше, чем мужчин.
"В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодёжь от 18 до 24 лет — самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей", — говорится в результатах исследования Аналитического центра НАФИ.
На сложное имматериальное положение как причину отказа от рождения детей сослалась четверть опрошенных россиян.
"Наиболее распространенные доводы, которыми россияне объясняют свое нежелание заводить детей, — сложное финансовое положение (24%). Многие ссылаются на отсутствие партнера (15%) и плохие жилищные условия (12%). Женщины также объяснили своё нежелание иметь детей проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности", — отмечается в исследовании.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".