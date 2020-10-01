Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хочет заводить детей

46 процентов россиян репродуктивного возраста не выражают желание заводить детей. Причём таковых женщин на 10 процентов больше, чем мужчин.

"В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодёжь от 18 до 24 лет — самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей", — говорится в результатах исследования Аналитического центра НАФИ.

На сложное имматериальное положение как причину отказа от рождения детей сослалась четверть опрошенных россиян.