ВЦИОМ: Итогам сентябрьских выборов доверяет 71 процент россиян

71 процент россиян, голосовавших 11, 12 и 13 сентября, назвали результаты выборов достойными доверия. Об этом заявил глава ВЦИОМ.

"От тех, кто принял участие в выборах, 21% не доверяет результатам, 27% полагают, что нарушения на местах были, но на результаты они не повлияли, и 44% не высказывают каких-то претензий к достоверности результатов голосования в регионе. В совокупности эти две группы, которые полагают, что результаты достойны доверия, либо есть претензии, но в целом на результаты они не влияют, составила 71% от тех, кто принял участие в голосовании. Затруднились ответить 8%", — заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

По его словам, 17% участников опроса заявили, что, по их мнению, россияне шли на участки для голосования не по собственной воле.