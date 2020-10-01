Депутат Госдумы снял мультфильмы со своим участием

Депутат ГД, врач Менделевич запустил серию мультфильмов, в которых нарисованный с него доктор его голосом рассказывает о профилактике распространённых болезней.

"Серия мультфильмов будет выходить под названием "Почему с доктором Менделевичем" раз в две недели. Так, в первом мультфильме депутат рассказал об атеросклерозе, а второй выпуск посвящен депрессии, которой страдает один из героев мультфильма — отец семейства. Мультфильм хронометражем чуть больше трёх минут в доступной форме рассказывает о самой болезни и её причинах, нарисованный с Менделевича доктор объясняет самые распространенные мифы о депрессии", — говорится в пресс-релизе компании, снявшей мультфильм.

Доктор-депутат объяснил, почему он решил создать короткие мультфильмы.