Депутат ГД, врач Менделевич запустил серию мультфильмов, в которых нарисованный с него доктор его голосом рассказывает о профилактике распространённых болезней.
"Серия мультфильмов будет выходить под названием "Почему с доктором Менделевичем" раз в две недели. Так, в первом мультфильме депутат рассказал об атеросклерозе, а второй выпуск посвящен депрессии, которой страдает один из героев мультфильма — отец семейства. Мультфильм хронометражем чуть больше трёх минут в доступной форме рассказывает о самой болезни и её причинах, нарисованный с Менделевича доктор объясняет самые распространенные мифы о депрессии", — говорится в пресс-релизе компании, снявшей мультфильм.
Доктор-депутат объяснил, почему он решил создать короткие мультфильмы.
"Я чуть меньше двух лет назад пришел в соцсети, и основной моей целью было именно просвещение своих подписчиков в медицинских вопросах. В ситуации, когда одни источники яро защищают своё мнение, а вторые — своё и временами противоположное, человеку без медицинского образования приходится достаточно непросто. К тому же нередко люди, которые раздают советы, не имеют медицинского образования", — пояснил Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".