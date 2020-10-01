Несчастные родители решили поделиться своим горем, выложив фото с мёртвым ребёнком в Интернет.
Роды 34-летней модели Крисси Тейген закончились несчастьем. У женщины началось кровотечение, врачи вызвали искусственные роды, однако ребёнка спасти не удалось.
Это был третий ребёнок модели. Отец умершего младенца разделил горе с убитой горем роженицей.
Родители, тем не менее, нашли в себе силы сделать снимки в ужасный момент своей жизни. На фотографиях звёздная пара рыдает над тельцем скончавшегося малыша.
Интернет-пользователи неоднозначно оценили подобную фотосессию.
"Вот даже горе напоказ. Дикие люди", — пишут комментаторы.
"В роддомах Америки это специальная услуга. Акушеры делают фото сразу после родов, и даже в таких ситуациях… Кто-то может отказаться, а для кого-то это важно и нужно. Не нужно осуждать, не зная истины", — объясняют другие интернет-пользователи.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".