Крисси Тейген и Джон Ледженд сделали фото с мёртвым ребенком

Несчастные родители решили поделиться своим горем, выложив фото с мёртвым ребёнком в Интернет.

Роды 34-летней модели Крисси Тейген закончились несчастьем. У женщины началось кровотечение, врачи вызвали искусственные роды, однако ребёнка спасти не удалось.

Это был третий ребёнок модели. Отец умершего младенца разделил горе с убитой горем роженицей.

Родители, тем не менее, нашли в себе силы сделать снимки в ужасный момент своей жизни. На фотографиях звёздная пара рыдает над тельцем скончавшегося малыша.

Интернет-пользователи неоднозначно оценили подобную фотосессию.