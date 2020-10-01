Россияне предпочитают работать удалённо из курортов, рассказали в АТОР

Рекомендации работодателям отправлять своих сотрудников на дистанционную работу вызвали взрывной интерес к регионам юга России.

"Многие сотрудники предприятий, которые уходят на удалёнку, не намерены сидеть дома, а предпочитают работать дистанционно. Это обстоятельство привело к тому, что резко вырос спрос на отдых в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму. Анталья тоже вошла в десятку востребованных маршрутов, но она уступает не только южным российским направлениям, но и Алтаю, Казани, Калининградской области", — рассказала директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Всплеск спроса на внутренний туризм произошёл и благодаря длинным осенним школьным каникулам в Москве — с 5 по 18 октября включительно.