С 5 октября для участников ЕГЭ-2021 проведут онлайн-консультации.

"Серию онлайн-консультаций "На все 100!" по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) для выпускников школ и педагогов в октябре проведут разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)", — говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора .

Прямые трансляции консультаций будут вестись на страницах Роспотребнадзора в социальной сети "ВКонтакте".

"Начнутся консультации с 5 октября, трансляции можно посмотреть на странице Рособрнадзора во "ВКонтакте" и на YouTube. Все участники ЕГЭ в ходе консультаций смогут узнать информацию об экзаменационных материалах ЕГЭ 2021 года: какова структура и содержание работы, какие будут изменения, на какие задания стоит обратить особое внимание и как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ и т.д.", — говорится в сообщении ведомства.