Пятая часть работодателей РФ планирует повысить зарплаты сотрудникам

22 процента опрошенных российских работодателей анонсировали повышение зарплаты своим сотрудникам до конца этого года.

"Исследование выяснило, сколько российских работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам и выплатить премии в 2020 году. 22% опрошенных представителей бизнеса планируют до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, 78% — не планируют. Выплачивать премии будет абсолютное большинство компаний (57%), а 43% российских работодателей от премий в этом году отказались ", — говорится в исследовании рекрутингового онлайн-сервиса "Работа.ру"

Треть увольнений наёмных работников объясняется отказом работодателя повысить зарплату.