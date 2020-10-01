22 процента опрошенных российских работодателей анонсировали повышение зарплаты своим сотрудникам до конца этого года.
"Исследование выяснило, сколько российских работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам и выплатить премии в 2020 году. 22% опрошенных представителей бизнеса планируют до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, 78% — не планируют. Выплачивать премии будет абсолютное большинство компаний (57%), а 43% российских работодателей от премий в этом году отказались ", — говорится в исследовании рекрутингового онлайн-сервиса "Работа.ру"
Треть увольнений наёмных работников объясняется отказом работодателя повысить зарплату.
"Финансовая мотивация — один из способов удержать хороших и профессиональных сотрудников. Хочу отметить, что по итогам исследования, 31% респондентов отметили фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты как решающий при увольнении", — прокомментировал коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий результаты опроса, в котором приняли участие более тысячи работодателей из всех регионов страны.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".