В Костромской области победившая на выборах у действовавшего главы поселения 35-летняя уборщица вступила в должность.
"Победившая на выборах 35-летняя костромская уборщица Марина Удгодская 1 октября вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области. В свой первый рабочий день она вместе с другими главами поселений встретится с главой Чухломского района и примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека", — говорится в сообщении администрации района.
На мероприятие в райцентр Удгодская поехала на собственном автомобиле, так как для главы сельского поселения не предусмотрен служебный транспорт.
"Удгодская набрала 61,7% голосов и победила на выборах действовавшего главу поселения, который получил поддержку 34,04% избирателей. Удгодская окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. На момент выборов работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения. В середине октября женщина пройдет курс по муниципальному управлению. За ней закрепят куратора из района, который будет консультировать её в начале работе", — проинформировали в администрации.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".