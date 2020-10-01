Костромская уборщица вступила в должность главы поселения

В Костромской области победившая на выборах у действовавшего главы поселения 35-летняя уборщица вступила в должность.

"Победившая на выборах 35-летняя костромская уборщица Марина Удгодская 1 октября вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области. В свой первый рабочий день она вместе с другими главами поселений встретится с главой Чухломского района и примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека", — говорится в сообщении администрации района.

На мероприятие в райцентр Удгодская поехала на собственном автомобиле, так как для главы сельского поселения не предусмотрен служебный транспорт.