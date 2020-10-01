Автор «Игры престолов» заявил, что Трамп опозорил пост президента

Писатель с мировым именем не оценил сценарий, по которому Трамп ведет свои дебаты

Автор запутанной саги о престолах Джордж Мартин считает, что Дональд Трамп превратил предвыборные дебаты в балаган. Писатель крайне редко высказывается по каким-либо политическим вопросам, но события, происходящие в США, заставили его заговорить.

"Дональд Трамп опозорил вчера вечером должность президента. Он помочился на демократию" — сказал Джордж Мартин.

Не понравилось Мартину то, что Трамп позволяет себе оскорблять оппонентов и затыкать своим противникам по политической борьбе рот.

Писатель уверен, что американцы сделали ошибочный в выбор еще в 2016. Им следовало бы поддержать Хилари Клинтон. Мартин призывает граждан США не совершать прежних ошибок.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Конгрессе США попросили не сравнивать наркоманов с Трампом.