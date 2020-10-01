Писатель с мировым именем не оценил сценарий, по которому Трамп ведет свои дебаты
Автор запутанной саги о престолах Джордж Мартин считает, что Дональд Трамп превратил предвыборные дебаты в балаган. Писатель крайне редко высказывается по каким-либо политическим вопросам, но события, происходящие в США, заставили его заговорить.
"Дональд Трамп опозорил вчера вечером должность президента. Он помочился на демократию" — сказал Джордж Мартин.
Не понравилось Мартину то, что Трамп позволяет себе оскорблять оппонентов и затыкать своим противникам по политической борьбе рот.
Писатель уверен, что американцы сделали ошибочный в выбор еще в 2016. Им следовало бы поддержать Хилари Клинтон. Мартин призывает граждан США не совершать прежних ошибок.
Ранее "Правда. Ру" писала, что в Конгрессе США попросили не сравнивать наркоманов с Трампом.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.