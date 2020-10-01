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Россияне смогут снизить налог на недвижимость процентов на 30

В ближайшее время россияне смогут ощутимо — но 20-30% — экономить на налоге на недвижимость.

Россияне смогут снизить налог на недвижимость процентов на 30

Как рассказали в ОНФ, активисты движения выступили с предложением организовать на портале Госуслуг адресную рассылку: отправлять собственникам помещений предварительную переоцененную кадастровую стоимость их квартир.

"Это позволит до выставления налога оспаривать эту сумму", — утверждают эксперты.

Напомним, сегодня посмотреть предварительные результаты оценки квартир можно на региональных правительственных сайтах — там цифры размещаются в виде единого отчета по всему субъекту раз в месяц.

"В таком объеме информации найти свою квартиру сложно. Если бы гражданин мог своевременно видеть именно предварительные результаты оценки своей недвижимости, это бы позволило ему оперативно корректировать ее результаты на этом этапе, а значит, и снижать будущий налог на имущество, — Илья Семин, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики.

Кроме того, по его словам, на период пандемии ОНФ предложил

  • ввести поправочный коэффициент при оценке недвижимости в этом году;
  • запретить повышение кадастровой стоимости по итогам переоценки в 2020-м по сравнению с действовавшей ценой в 2019-м.
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