В ближайшее время россияне смогут ощутимо — но 20-30% — экономить на налоге на недвижимость.
Как рассказали в ОНФ, активисты движения выступили с предложением организовать на портале Госуслуг адресную рассылку: отправлять собственникам помещений предварительную переоцененную кадастровую стоимость их квартир.
"Это позволит до выставления налога оспаривать эту сумму", — утверждают эксперты.
Напомним, сегодня посмотреть предварительные результаты оценки квартир можно на региональных правительственных сайтах — там цифры размещаются в виде единого отчета по всему субъекту раз в месяц.
"В таком объеме информации найти свою квартиру сложно. Если бы гражданин мог своевременно видеть именно предварительные результаты оценки своей недвижимости, это бы позволило ему оперативно корректировать ее результаты на этом этапе, а значит, и снижать будущий налог на имущество, — Илья Семин, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики.
Кроме того, по его словам, на период пандемии ОНФ предложил
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.