Гражданская жена Сергея Захарова написала письмо Путину

Ирина Стерхова, гражданская жена погибшего в ДТП, устроенном в центре Москвы Михаилом Ефремовым, Сергея Захарова, продолжает добиваться того, чтобы её признали потерпевшей по громкому уголовному делу.

Как стало известно сегодня, женщина, которой в её требовании отказали и органы дознания, и полиция, и суд, решилась прибегнуть к помощи "тяжелой артиллерии" и обратилась к президенту страны.

"Прошу помочь установить правду, восстановить доброе имя, честь и достоинство. Взять на контроль проверку моих доводов", — написала женщина в письме, адресованном главе государства.

Напомним, что Стерхова неоднократно — в том числе и в эфирах разнообразных ток-шоу на ТВ — заявляла об отказах правоохранительных органов

"провести проверку в отношении участкового и адвокатов, которые совершали, незаконные действия во время судебного процесса, из-чего она так и не была признана потерпевшей по делу" (цитата МК).

Стерхова десятки жалоб, заявлений в различные инстанции — Следком, прокуратуру, МВД, Минюст и Федеральную адвокатскую палату.

"Я уже не знаю, кому писать и звонить. Поэтому решила отправить заявление Путину. Возможно, после этого хоть кто-то обратит на меня внимание и дело сдвинется с мертвой точки. За последнее время я услышала столько оскорблений в свой адрес, меня унижали — об этом я тоже написала президенту", — заявила она.

К слову, в последнее время, похоже, стало модным по любому поводу писать Путину. Вот только несколько примеров обращений, о которых писала "Правда.Ру":

Путина попросили "разобраться с Первым каналом"

Мария Шукшина обратилась к Путину с жалобой на ток-шоу о звёздах

Сын Плющенко обратился к Путину

Фёдор Конюхов попросил Путина запретить работы в бухте Врангеля