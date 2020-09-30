Соловьёв высказался по поводу обращения Шукшиной к президенту

Актриса Мария Шукшина написала две жалобы. Одну из них она направила главе государства Владимиру Путину, а вторую — патриарху Кириллу.

В своём обращении она обвиняет российские ток-шоу о звёздах в том, что они заражают россиян "вирусом бескультурья". Речь идёт о ток-шоу "Пусть говорят", "Прямой эфир", "Звёзды сошлись". По мнению актрисы, они "развращают народ".

Действия Шукшиной прокомментировал журналист Владимир Соловьёв. Он заявил, что в её письме нет ничего страшного.

Соловьёв напомнил, что у нас в стране действует свобода слова, поэтому любой гражданин может высказывать свою позицию.

Но он усомнился в том, что письмо Шукшиной даст желаемый эффект.

"А вот насчёт того, какая будет реакция, я хочу напомнить, что у нас в стране цензура запрещена", — заметил Соловьев.

Ранее телеведущая Эвелина Блёданс в интервью "Правде.Ру" заявила, что людям интересна личная жизнь звёзд, а не их песни.