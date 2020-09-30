Минпромторг сообщил об иностранных утюгах со "встроенной прослушкой"

В России обнаружили утюги с прослушкой. Продукция была произведена за границей, сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

Кому нужно было встроить в утюги микрофоны, пока неизвестно.

"Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном", — цитирует слова Шпака РИА Новости.

Также глава ведомства добавил, что для передачи данных с помощью встроенного микрофона необходим какой-то канал связи. Однако он не уточнил, удалось ли его обнаружить.

По словам Шпака такое закладки не выдумка. Он отметил, что два таких нашпигованных микрофонами утюга уже попадались экспертам.

в Израиле разработали новую методику, которая позволяет прослушивать разговоры людей. Для этого нужна обычная люстра или лампочка.