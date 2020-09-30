В России обнаружили утюги с прослушкой. Продукция была произведена за границей, сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.
Кому нужно было встроить в утюги микрофоны, пока неизвестно.
"Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном", — цитирует слова Шпака РИА Новости.
Также глава ведомства добавил, что для передачи данных с помощью встроенного микрофона необходим какой-то канал связи. Однако он не уточнил, удалось ли его обнаружить.
По словам Шпака такое закладки не выдумка. Он отметил, что два таких нашпигованных микрофонами утюга уже попадались экспертам.
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