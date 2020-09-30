Министр финансов оценил предложение отменить накопительную часть пенсии

Глава Минфина полагает, что решение о накопительной части пенсии нужно решать только после запуска в стране системы накоплений на добровольной основе.

"Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений. Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на неё минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям", — сказал министр финансов Антон Силуанов, напомнив, что сейчас накопительная часть пенсий приостановлена.

Сегодня Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года.