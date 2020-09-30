Глава Минфина полагает, что решение о накопительной части пенсии нужно решать только после запуска в стране системы накоплений на добровольной основе.
"Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений. Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на неё минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям", — сказал министр финансов Антон Силуанов, напомнив, что сейчас накопительная часть пенсий приостановлена.
Сегодня Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года.
"Решение не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. В случае вступления в силу новых норм, трансферт на обязательное пенсионное страхование из бюджета в ПФР снизится, по предварительной оценке, на 669,3 млрд рублей. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты с 2014 года идут в страховую часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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