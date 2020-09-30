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Министр финансов оценил предложение отменить накопительную часть пенсии

Глава Минфина полагает, что решение о накопительной части пенсии нужно решать только после запуска в стране системы накоплений на добровольной основе.

Министр финансов оценил предложение отменить накопительную часть пенсии

"Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений. Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на неё минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям", — сказал министр финансов Антон Силуанов, напомнив, что сейчас накопительная часть пенсий приостановлена.

Сегодня Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года.

"Решение не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. В случае вступления в силу новых норм, трансферт на обязательное пенсионное страхование из бюджета в ПФР снизится, по предварительной оценке, на 669,3 млрд рублей. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты с 2014 года идут в страховую часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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