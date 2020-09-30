Калининград стал самым популярным направлением на Новый год

По версии Wildberries, Калининград возглавил список направлений, которыми интересуются россияне на новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что по данным национального туроператора "Алеан", наибольшим спросом на Новый год у соотечественников пользуются Кубань, Крым, Подмосковье и Алтай.

"С 1 по 15 сентября по сравнению с первой половиной августа больше всего запросов пользователей на новогодние каникулы было на Калининград (+154%), Казань (+123%) и Петербург (+38%). В целом, спрос на билеты внутри страны вырос на 24%. Из неожиданных мест для проведения Нового года — Красноярск (+258%), Новосибирск (+90%), Екатеринбург (+55%) и Владивосток (+50%)", — говорится в исследовании международного онлайн-ретейлера Wildberries.

Среди открытых зарубежных направлений лидирует турецкая Анталья (+14 процентов запросов пользователей сервиса).