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Калининград стал самым популярным направлением на Новый год

По версии Wildberries, Калининград возглавил список направлений, которыми интересуются россияне на новогодние праздники.

Калининград стал самым популярным направлением на Новый год

Ранее сообщалось, что по данным национального туроператора "Алеан", наибольшим спросом на Новый год у соотечественников пользуются Кубань, Крым, Подмосковье и Алтай.

"С 1 по 15 сентября по сравнению с первой половиной августа больше всего запросов пользователей на новогодние каникулы было на Калининград (+154%), Казань (+123%) и Петербург (+38%). В целом, спрос на билеты внутри страны вырос на 24%. Из неожиданных мест для проведения Нового года — Красноярск (+258%), Новосибирск (+90%), Екатеринбург (+55%) и Владивосток (+50%)", — говорится в исследовании международного онлайн-ретейлера Wildberries.

Среди открытых зарубежных направлений лидирует турецкая Анталья (+14 процентов запросов пользователей сервиса).

"В топ просмотров авиабилетов на сентябрь вошли пока еще официально закрытые направления Хургада и Шарм-эш-Шейх — суммарно интерес к этим курортам вырос на 540%, Каиром интересовались чаще на 460%, а Афинами — почти на 290%. К самому же популярному направлению в Испании — Барселоне — интерес вырос на 214%", — свидетельствуют данные сервиса "Wildberries авиабилеты".

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