По версии Wildberries, Калининград возглавил список направлений, которыми интересуются россияне на новогодние праздники.
Ранее сообщалось, что по данным национального туроператора "Алеан", наибольшим спросом на Новый год у соотечественников пользуются Кубань, Крым, Подмосковье и Алтай.
"С 1 по 15 сентября по сравнению с первой половиной августа больше всего запросов пользователей на новогодние каникулы было на Калининград (+154%), Казань (+123%) и Петербург (+38%). В целом, спрос на билеты внутри страны вырос на 24%. Из неожиданных мест для проведения Нового года — Красноярск (+258%), Новосибирск (+90%), Екатеринбург (+55%) и Владивосток (+50%)", — говорится в исследовании международного онлайн-ретейлера Wildberries.
Среди открытых зарубежных направлений лидирует турецкая Анталья (+14 процентов запросов пользователей сервиса).
"В топ просмотров авиабилетов на сентябрь вошли пока еще официально закрытые направления Хургада и Шарм-эш-Шейх — суммарно интерес к этим курортам вырос на 540%, Каиром интересовались чаще на 460%, а Афинами — почти на 290%. К самому же популярному направлению в Испании — Барселоне — интерес вырос на 214%", — свидетельствуют данные сервиса "Wildberries авиабилеты".
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