Представитель отечественного туроператора заявил, что на новогодние праздники россияне почти полностью забронировали популярные отели в Крыму и на Кубани.
"Россияне начали бронировать на Новый год популярные отели Краснодарского края и Крыма. На фоне общего беспокойства и снижения глубины продаж мы сейчас фиксируем, что ликвидные, популярные средства размещения, которые пользуются основным спросом, они уже практически раскуплены на Новый год", — сообщил генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.
Помимо черноморского региона популярностью у российских туристов пользуются подмосковные и алтайские отели.
"Также мы сейчас фиксируем значительный рост количества бронирующих туры на следующее лето в рамках акций раннего бронирования. Основной спрос приходится на наше Черноморское побережье — Краснодарский край и Крым. И в первую очередь это касается гостиниц уровня 3-5 звёзд. Что касается выездных направлений, то здесь особой популярностью по-прежнему пользуется Турция", — сказал Уманский.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".