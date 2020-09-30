Министр просвещения РФ анонсировал создание российского аналога китайской соцсети TikTok для школьников.
"Министерство просвещения РФ работает над социальной сетью для школьников, схожей с сетью TikTok Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Разработка идет совместно с компанией Mail. ru Group ", — заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, напомнив, что ведомство также работает над отечественной системой видеоконференцсвязи.
Кравцов также рассказал, что Минпросвещения создаёт единую систему управления качеством образования.
"Сегодня результаты национальных и международных исследований показывают пока что недостаточный уровень качества подготовки школьников, профессиональных компетенций педагогов, систем управления качеством образования на региональном и муниципальном уровне. Совершенствовать систему образования мы будем, используя современный инструмент управления", — рассказал министр.
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