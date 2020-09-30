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Глава Минпросвещения пообещал российский TikTok для школьников

Министр просвещения РФ анонсировал создание российского аналога китайской соцсети TikTok для школьников.

Глава Минпросвещения пообещал российский TikTok для школьников

"Министерство просвещения РФ работает над социальной сетью для школьников, схожей с сетью TikTok Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Разработка идет совместно с компанией Mail. ru Group ", — заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, напомнив, что ведомство также работает над отечественной системой видеоконференцсвязи.

Кравцов также рассказал, что Минпросвещения создаёт единую систему управления качеством образования.

"Сегодня результаты национальных и международных исследований показывают пока что недостаточный уровень качества подготовки школьников, профессиональных компетенций педагогов, систем управления качеством образования на региональном и муниципальном уровне. Совершенствовать систему образования мы будем, используя современный инструмент управления", — рассказал министр.

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