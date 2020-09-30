Туристы рассказали, что им понравилось в путешествиях по России

Российские туристы, путешествовавшие по своей стране, рассказали, что их больше всего обрадовала красивая природа и живописная местность.

"Самое большое впечатление на отдыхающих производят красивая природа и живописная местность — так ответили 40 процентов респондентов. Вдвое меньше — 21 процент — отметили интересные достопримечательности и развлечения. Каждый десятый опрошенный рассказал, что был приятно удивлён стоимостью отдыха в России.

Ещё 10 процентов опрошенных высоко оценили местную кухню и отметили дружелюбное отношение со стороны местных жителей", — говорится в результатах исследования онлайн-сервиса Ostrovok. ru.

Каждому восьмому российскому путешественнику не понравились поездки по своей стране.