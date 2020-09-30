Российские туристы, путешествовавшие по своей стране, рассказали, что их больше всего обрадовала красивая природа и живописная местность.
"Самое большое впечатление на отдыхающих производят красивая природа и живописная местность — так ответили 40 процентов респондентов. Вдвое меньше — 21 процент — отметили интересные достопримечательности и развлечения. Каждый десятый опрошенный рассказал, что был приятно удивлён стоимостью отдыха в России.
Ещё 10 процентов опрошенных высоко оценили местную кухню и отметили дружелюбное отношение со стороны местных жителей", — говорится в результатах исследования онлайн-сервиса Ostrovok. ru.
Каждому восьмому российскому путешественнику не понравились поездки по своей стране.
"Доля путешественников, которых удивила хорошая транспортная доступность российских курортов, составила девять процентов. Столько же остались очень довольны выбранным для отдыха отелем. Чаще всего пользователи останавливались в отелях в Москве, Петербурге, Севастополе, Сочи, Ялте, Симферополе, Алуште, Судаке, Феодосии и Казани. Не понравилось отдыхать в России 13 процентам участников опроса", — отмечается в исследовании.
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