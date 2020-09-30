Врач высказался против разгрузочных дней с монодиетой

Врач-диетолог опровергла мнение о пользе разгрузочных дней, когда дневное рацион состоит из монодиеты.

"Многие люди ошибочно считают, что употребление монопродуктов на следующий день после застолья помогает очистить организм и сбросить лишние килограммы. Возьмём те же яблоки: получается, что человек в течение всего дня получает углеводы и фруктовый сахар. Поэтому здесь такими разгрузочными днями он, наоборот, может ухудшить свое состояние, спровоцировать какие-то нарушения. Монодиеты могут принести пользу только в определенных обстоятельствах, например, при переедании или серьёзном заболевании", — рассказала диетолог Татьяна Филиппова в беседе с "Пятым каналом".

Специалист по диетологии отметила, что в разгрузочные дни имеет смысл исключить из рациона пищу с избыточным количеством жиров.