Врач-диетолог опровергла мнение о пользе разгрузочных дней, когда дневное рацион состоит из монодиеты.
"Многие люди ошибочно считают, что употребление монопродуктов на следующий день после застолья помогает очистить организм и сбросить лишние килограммы. Возьмём те же яблоки: получается, что человек в течение всего дня получает углеводы и фруктовый сахар. Поэтому здесь такими разгрузочными днями он, наоборот, может ухудшить свое состояние, спровоцировать какие-то нарушения. Монодиеты могут принести пользу только в определенных обстоятельствах, например, при переедании или серьёзном заболевании", — рассказала диетолог Татьяна Филиппова в беседе с "Пятым каналом".
Специалист по диетологии отметила, что в разгрузочные дни имеет смысл исключить из рациона пищу с избыточным количеством жиров.
"Для того чтобы провести разгрузочный день правильно, нужно исключить из рациона продукты, которые оказывают значительную нагрузку на внутренние органы. Прежде всего из потребления убираются быстрые углеводы, сахар, избыточное содержание соли, какие-то трансжиры, то есть избыточное количество жирной пищи", — уточнила Филиппова.
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