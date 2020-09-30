По просьбе правительства Крыма на полуостров прилетел самолёт Росгидромета. Як-42Д увеличит количество осадков в регионе, в котором третий месяц подряд засуха.
"Искусственное вызывание осадков с помощью самолёта вскоре начнётся в Крыму, что, по расчётам, увеличит количество осадков на полуострове. Решение о проведении работ принято после обращения правительства Крыма из-за засухи на полуострове", — говорится в сообщении Росгидромета.
В ведомстве рассчитывают, что работа спецтехники может привести к превышению нормы выпадения осадков до 30 процентов.
"Самолёт-метеолаборатория Як-42Д Росгидромета прилетел в Симферополь, задача экипажа и экспедиции — искусственное увеличение осадков в Крыму. Самолёт оснащён полным комплексом научной аппаратуры для определения параметров облаков и проведения воздействий на них. После проведения активных воздействий в течение одного сезона, сезонное увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10-30 процентов", — говорится в сообщении.
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