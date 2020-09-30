В Крыму увеличат количество осадков при помощи самолёта

По просьбе правительства Крыма на полуостров прилетел самолёт Росгидромета. Як-42Д увеличит количество осадков в регионе, в котором третий месяц подряд засуха.

"Искусственное вызывание осадков с помощью самолёта вскоре начнётся в Крыму, что, по расчётам, увеличит количество осадков на полуострове. Решение о проведении работ принято после обращения правительства Крыма из-за засухи на полуострове", — говорится в сообщении Росгидромета.

В ведомстве рассчитывают, что работа спецтехники может привести к превышению нормы выпадения осадков до 30 процентов.