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В Крыму увеличат количество осадков при помощи самолёта

По просьбе правительства Крыма на полуостров прилетел самолёт Росгидромета. Як-42Д увеличит количество осадков в регионе, в котором третий месяц подряд засуха.

В Крыму увеличат количество осадков при помощи самолёта

"Искусственное вызывание осадков с помощью самолёта вскоре начнётся в Крыму, что, по расчётам, увеличит количество осадков на полуострове. Решение о проведении работ принято после обращения правительства Крыма из-за засухи на полуострове", — говорится в сообщении Росгидромета.

В ведомстве рассчитывают, что работа спецтехники может привести к превышению нормы выпадения осадков до 30 процентов.

"Самолёт-метеолаборатория Як-42Д Росгидромета прилетел в Симферополь, задача экипажа и экспедиции — искусственное увеличение осадков в Крыму. Самолёт оснащён полным комплексом научной аппаратуры для определения параметров облаков и проведения воздействий на них. После проведения активных воздействий в течение одного сезона, сезонное увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10-30 процентов", — говорится в сообщении.

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