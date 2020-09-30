Актриса Мария Кожевникова выпустила новую серию в рамках проекта "Состав Победы".
Выпуск посвящен главному вокзалу, который ассоциируется с долгожданными встречами и воссоединениями семей — Белорусскому. Именно сюда с июля 1945 года ежедневно приходили поезда с возвращающимися героями-фронтовиками из Польши, Германии, Чехословакии.
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Сколько же историй хранит Белорусский вокзал, сколько же он всего видел…
"Сколько же историй хранит Белорусский вокзал, сколько же он всего видел…" — создала интригу Мария Кожевникова у себя на страничке в Instagram.
В течение пяти минут она подробно, трогательно и интересно рассказывает об этом здании и судьбе семьи, связанной с ним. Глядя на прикрепленное видео, невольно наворачиваются на глаза слезы.
"Очень интересно, очень жду всегда новых серий", "Маша, как всегда класс!!! Жду новых серий", — поддержали начинания актрисы поклонники.
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