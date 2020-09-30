Мария Кожевникова рассказала о судьбе жертвы концлагеря

Актриса Мария Кожевникова выпустила новую серию в рамках проекта "Состав Победы".

Выпуск посвящен главному вокзалу, который ассоциируется с долгожданными встречами и воссоединениями семей — Белорусскому. Именно сюда с июля 1945 года ежедневно приходили поезда с возвращающимися героями-фронтовиками из Польши, Германии, Чехословакии.

"Сколько же историй хранит Белорусский вокзал, сколько же он всего видел…" — создала интригу Мария Кожевникова у себя на страничке в Instagram.

В течение пяти минут она подробно, трогательно и интересно рассказывает об этом здании и судьбе семьи, связанной с ним. Глядя на прикрепленное видео, невольно наворачиваются на глаза слезы.