В России ресторанам запретят включать в чек посетителей чаевые

Кабмин России утвердил новые правила о правила оказания услуг общественного питания которые будут действовать с начала следующего года.

"Постановлением правительства РФ утверждены правила, которые направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания. Новые правила оказания услуг общественного питания начнут действовать с 1 января 2021 года, взамен старых, которые утрачивают свою силу. Важные нововведения касаются цен на услуги общественного питания ", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

По норвым правилам посетителю ресторана не вправе вписывать в счёт стоимость блюд, продуктов и услуг, которые он не заказывал.