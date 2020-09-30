Кабмин России утвердил новые правила о правила оказания услуг общественного питания которые будут действовать с начала следующего года.
"Постановлением правительства РФ утверждены правила, которые направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания. Новые правила оказания услуг общественного питания начнут действовать с 1 января 2021 года, взамен старых, которые утрачивают свою силу. Важные нововведения касаются цен на услуги общественного питания ", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
По норвым правилам посетителю ресторана не вправе вписывать в счёт стоимость блюд, продуктов и услуг, которые он не заказывал.
"Цена должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню. Любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ. Потребитель может выбрать услуги после того, как ознакомится с их потребительскими свойствами и ценой. Он может отказаться от оплаты дополнительных услуг, а если они оплачены, потребовать возвратить уплаченную сумму", — отмечается в публикации.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".