Эндокринолог назвал безопасную для человека дневную норму чая

Врач-эндокринолог проинформировал, что взрослому человеку можно без вредя для здоровья употребить до 400 миллиграммов кофеина, который содержится в чае, кофе и шоколаде.

"Взрослому человеку можно потреблять в день без вреда для здоровья 400 миллиграммов кофеина. Это вещество содержится не только в чае, кофе, а также в колах, энергетических напитках, какао и шоколаде. Для удобства подсчёта суточного потребления кофеина берётся кофейная единица (КЕ) — 100 миллиграммов кофеина", — пояснил врач-эндокринолог Михаил Богомолов в беседе с "АиФ".

Он рассказал, что без вреда для здоровья человек может выпить почти четыре литра некрепкого чая.