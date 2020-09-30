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Эндокринолог назвал безопасную для человека дневную норму чая

Врач-эндокринолог проинформировал, что взрослому человеку можно без вредя для здоровья употребить до 400 миллиграммов кофеина, который содержится в чае, кофе и шоколаде.

Эндокринолог назвал безопасную для человека дневную норму чая

"Взрослому человеку можно потреблять в день без вреда для здоровья 400 миллиграммов кофеина. Это вещество содержится не только в чае, кофе, а также в колах, энергетических напитках, какао и шоколаде. Для удобства подсчёта суточного потребления кофеина берётся кофейная единица (КЕ) — 100 миллиграммов кофеина", — пояснил врач-эндокринолог Михаил Богомолов в беседе с "АиФ".

Он рассказал, что без вреда для здоровья человек может выпить почти четыре литра некрепкого чая.

"В литре слабозаваренного чая содержится примерно одна КЕ, поэтому за сутки можно выпить почти четыре литра такого напитка. При средней крепости чая одна КЕ будет примерно в пол-литре напитка, в этом случае предел составит чуть более двух литров продукта. В свою очередь дневная доза крепкого чая, содержащего четыре КЕ, составит около 1,8 литра. Одним словом, чай — очень полезный напиток с оптимальным содержанием кофеина: трудно его передозировать, одновременно в составе чая вы получите массу полезных антиоксидантов", — заключил врач.

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