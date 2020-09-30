Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Московские полицейские разыскивают пропавшую девушку
В Забайкалье прошла тренировка расчётов бепилотников
Ольга Малиновская: "Ежегодный скрининг на ВПЧ может сохранить жизнь"
"Фиорентина" не смогла купить Кокорина у "Спартака"
Меркель: ситуация с Навальным - проблема международного уровня
Наташа Королёва рассказала об особенностях мужских и женских измен
Путин запретил экспорт необработанных лесоматериалов
Биологи обнаружили организмы, которые питаются вирусами
В Новосибирске мужчина продавал героин через закладки

Нилов просит отменить штрафы за пересечение разметки на парковке

В России предложили исключить из Правил дорожного движения (ПДД) штрафы за пересечение линии разметки на парковках.

Нилов просит отменить штрафы за пересечение разметки на парковке

"В ПДД для обозначения границы стояночных мест транспортных средств используется горизонтальная разметка, пересечение которой является нарушением и влечет наложение штрафа 500 рублей. Однако разметка выполняет существенно более значимые функции: разделяет транспортные потоки и обозначает границы полос движения в опасных местах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещён.

Пересечение разметки на парковках также считается нарушением", — пишет глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов письме к главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Существующая норма ПДД не послужит повышению безопасности дорожного движения, считает парламентарий.

"Учитывая интенсивность движения на городской улично-дорожной сети и объективный дефицит парковочных мест в Москве, сохранение в ПДД нормы, распространяющей действие линии на обозначение границ стояночных мест, вряд ли послужит повышению безопасности дорожного движения. Напротив, это станет лишь очередным сомнительным обоснованием штрафов даже за незначительные нарушения в пределах парковочного пространства", — написал Ярослав Нилов.

Последние материалы
Кейт Миддлтон заняла пост президента
Макгрегор показал новый образ: лысый и без бороды
Нилов просит отменить штрафы за пересечение разметки на парковке
В Забайкалье прошла тренировка расчётов бепилотников
Ольга Малиновская: "Ежегодный скрининг на ВПЧ может сохранить жизнь"
"Фиорентина" не смогла купить Кокорина у "Спартака"
Меркель: ситуация с Навальным - проблема международного уровня
Наташа Королёва рассказала об особенностях мужских и женских измен
Путин запретил экспорт необработанных лесоматериалов
Биологи обнаружили организмы, которые питаются вирусами
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Экспертное мнение
В воскресенье в Минске был очередной акт надоевшего всем карнавала
Новости футбола
Шейдаев ответил Мхитаряну по ситуации в Нагорном Карабахе
Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова
Комментарии
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников