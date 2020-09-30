В России предложили исключить из Правил дорожного движения (ПДД) штрафы за пересечение линии разметки на парковках.

"В ПДД для обозначения границы стояночных мест транспортных средств используется горизонтальная разметка, пересечение которой является нарушением и влечет наложение штрафа 500 рублей. Однако разметка выполняет существенно более значимые функции: разделяет транспортные потоки и обозначает границы полос движения в опасных местах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещён.

Пересечение разметки на парковках также считается нарушением", — пишет глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов письме к главе ГИБДД Михаилу Черникову.