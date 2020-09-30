Кейт Миддлтон научилась жарить еду на костре.
Вчера Герцогиня Кембриджская сменила герцога Кентского на посту президента Скаутского движения Великобритании.
Направление патронирует сама королева Елизавета II. В связи с назначением герцогиня Кембриджская встретилась со скаутами, обсудив их работу в период пандемии коронавируса.
Гостья удостоилась награды скаутов "Серебряный волк".
"Для многих детей и молодых людей Ассоциация скаутов играет ключевую роль, поскольку они строят отношения и развивают навыки, необходимые для успеха в дальнейшей жизни. Когда восемь лет назад я стала волонтером скаутов на острове Англси, я была поражена огромным влиянием и тем, как движение вдохновляет молодых людей поддерживать свои сообщества и достигать своих целей.
Я рада присоединиться к герцогу Кентскому в качестве совместного президента Ассоциации и с нетерпением жду возможности поработать со скаутами по всей стране, поскольку они стремятся внести позитивные изменения в наше общество", — отметила герцогиня Кембриджская.
Вместе со скаутами Кэтрин жарила маршмеллоу на костре и помогала делать открытки, которые потом отправят в один из ближайших интернатов.
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