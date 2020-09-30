Кейт Миддлтон научилась жарить еду на костре.

Вчера Герцогиня Кембриджская сменила герцога Кентского на посту президента Скаутского движения Великобритании.

Направление патронирует сама королева Елизавета II. В связи с назначением герцогиня Кембриджская встретилась со скаутами, обсудив их работу в период пандемии коронавируса.

Гостья удостоилась награды скаутов "Серебряный волк".

"Для многих детей и молодых людей Ассоциация скаутов играет ключевую роль, поскольку они строят отношения и развивают навыки, необходимые для успеха в дальнейшей жизни. Когда восемь лет назад я стала волонтером скаутов на острове Англси, я была поражена огромным влиянием и тем, как движение вдохновляет молодых людей поддерживать свои сообщества и достигать своих целей.

Я рада присоединиться к герцогу Кентскому в качестве совместного президента Ассоциации и с нетерпением жду возможности поработать со скаутами по всей стране, поскольку они стремятся внести позитивные изменения в наше общество", — отметила герцогиня Кембриджская.